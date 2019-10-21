21.10.2019 23:31

İzmir'de aynı gün ikinci üvey kardeş dehşeti... Üvey kardeşinin bıçaklı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Akşam saatlerinde berber dükkanına giren şahıs kardeşini pompalı tüfekle ağır yaralamıştı

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi üvey kardeşi tarafından evinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde yine İzmir'de meydana gelen olayda bir kişi berber dükkanına girerek üvey kardeşine pompalı tüfekle ateş açmış ve olay yerinden kaçmıştı.

Olay, saat 20.00 sıralarında ilçeye bağlı Postacılar Mahallesi 7666 Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Üvey annesi ve üvey kardeşi ile birlikte yaşayan Efe Can Demirtaş, iddiaya göre, üvey kardeşi Alper D., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alper Demirtaş (19), mutfaktan aldığı bıçakla üvey abisine saldırdı. Bağrışmaları duyan komşular durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Efe Can Demirtaş'ın vücudunun birçok yerinden bıçaklanmış halde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kurtulmak için balkondan atlamak istedi

Bağrışmaları duyan komşular, Demirtaş'ın bir ara balkona çıktığını ve kendisini saldırgan kardeşinden korumak için balkondan atlamaya yeltendiğini iddia etti. Oto yıkamacıda çalıştığı öğrenilen Demirtaş'ın çocukluğunu bildiklerini ifade eden komşular, hala olayın şokunu atamadıklarını söylediler.

Öte yandan, polis, cinayet şüphelisi üvey kardeşi gözaltına alırken, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler evin içerisinde incelemelerde bulundu. Savcının incelemesinin ardından Demirtaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA