İyi Parti, 99 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
İYİ Parti, 99 belediye başkan adayını açıkladıİYİ Parti aralarında Aksaray, Ardahan, Bayburt, Düzce, Karaman, Kilis ve Siirt'in de bulunduğu 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.
İYİ Parti, 99 belediye başkan adayını açıkladı
İYİ Parti aralarında Aksaray, Ardahan, Bayburt, Düzce, Karaman, Kilis ve Siirt'in de bulunduğu 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adayını açıkladı.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler ile ilgili çalışmalarında önemli bir aşamaya geldiklerini, CHP ile güç birliği çerçevesinde görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. Müsavat Dervişoğlu, gerek parti içi çalışmalarının gerekse işbirliği görüşmelerinin sonuçları ile belirlenen 99 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarının isimlerini paylaştı. İYİ Parti'nin adayları şöyle;
Aksaray adayı Özhan Türemiş
Ardahan adayı Mete Özdemir
Bayburt adayı Yunus Özyıldırım
Düzce adayı Ömer Küçük
Karaman adayı Zühtü Bahadır Bayraç
Kilis adayı Ahmet Nalçacıoğlu
Siirt adayı Ahmet Özgür olarak açıkladı.
ANKARA,