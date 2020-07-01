İtfaiyeden "bal" gibi müdahale Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak lambasına yuva yapan bal arılarını bir iş yeri sahibi sahiplenirken, itfaiye ekipleri tarafından da kovana yerleştirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde sokak lambasına yuva yapan bal arılarını bir iş yeri sahibi sahiplenirken, itfaiye ekipleri tarafından da kovana yerleştirildi.

Liseler Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinin önünde sokak lambasına yuva yapan bal arıları bir vatandaşı harekete geçirdi. Zamanla arıların çoğaldığını gören ve yuva yapması için kovan alan bir kişi arıları almak için Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, arılardan korunmak için koruyucu elbise giymelerinin ardından sokak lambasına yuvalanan arıları çuvala doldurdu. Çevredeki diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında bal arılarını almak için çabalayan ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Ekiplerin müdahalesi sırasında çevreye yayılan bal arıları yoldan geçmekte olan bazı vatandaşlara zor anlar yaşatırken, çuval içerisinden kovana koyulmasının ardından herkes rahat bir nefes aldı.

İş yerinin çatısına konulan kovanla konulan bal arıları ise şimdi yeni yerlerinde yaşamaya devam edecek. - ORDU

Kaynak: İHA