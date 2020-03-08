İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi
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İtalya, Roma, Güncel

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 366'ya yükseldi.

08.03.2020 21:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:30
İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 366'ya yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 366'ya yükseldi.


Ülkede iki hafta önce patlak veren Kovid-19 salgını nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ediyor.


Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği günlük basın toplantısında Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Borrelli, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 6 bin 387'ye, ölen ve iyileşenler dahil edildiğinde ise 7 bin 375'e ulaştığını söyledi.


Sivil Savunma Genel Müdürü Borrelli, ölü sayısının düne göre 133 kişi daha artarak 366'ya yükseldiğini açıkladı.

İlk kez bir günde salgından ölenlerin 3 haneli rakamlarla kaydedildiğine dikkati çeken Borelli, dün 589 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının 33 kişi artışla 622'ye ulaştığını belirtti.

Sivil Savunmanın açıkladığı son verilere göre, en çok vaka ve ölü sayısı, bugün Başbakanlık kararnamesiyle "kırmızı bölge" ilan edilen Lombardiya Bölgesi'nde görüldü. Bölgede ölü sayısı düne göre 113 kişi artarak 267'yi buldu.

Sağlık Bakanı'ndan sorumluluk çağrısı

Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Rai3'te katıldığı programda, daha önce hiç yaşamadıkları bir krizle karşı karşıya olduklarını ifade etti.


Hükümetin virüsün yayılmasının önüne geçmek için çıkarttığı son kararnamelere değinen Speranza, bunların tek başına yeterli olmayacağını, vatandaşlardan sorumlu davranarak belirtilen hususlara uymalarını istedi.


Bu arada, Kültür Bakanı Dario Franceschini, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 3 Nisan'a kadar bütün sinema salonu ve müzelerin kapatıldığını, tiyatro ve konserlerin de iptal edildiğini duyurdu.

Güney bölgeleri, kuzeyden gelenlerin karantinada kalmasını istedi


Hükümetin dün Lombardiya Bölgesi'ne yönelik önlemleri sıkılaştıracağı haberlerinin yayılmasının ardından çok sayıda kişi bölgeyi terk etmek için garlara akın etmişti.


Ülkenin güneyindeki Sicilya, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Abruzzo ve Molise bölge yetkilileri, bu durum üzerine kuzeyden gelenlerin kendilerini evlerinde 14 günlük karantinaya almalarını istemişti.

Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ülkede Başbakan Giuseppe Conte, bu sabaha karşı virüsün yayıldığı kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.


Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş-çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği "kırmızı bölge" uygulaması, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletilmişti.

Söz konusu yerlerde her türlü toplu faaliyet ve eğitim-öğretim, 3 Nisan'a kadar askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

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Manşet

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