İsveç'te Türk kökenli siyasetçiye ırkçı mektup - Haberler
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İsveç'te Türk kökenli siyasetçiye ırkçı mektup

İsveç'te Türk kökenli siyasetçiye ırkçı mektup
AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e içinde "Ülkene dön, pis domuz" yazan mektup gönderildi.

İsveç'te Farklı Renkler Partisi (Nyans) Genel Başkanı Mikail Yüksel'e içinde "Ülkene dön, pis domuz" yazan mektup gönderildi.

Mektupta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Müslümanları aşağılayan ırkçı ifadeler de dikkati çekti.

Türk asıllı siyasetçi Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süredir ırkçı ve Türkiye karşıtlarının hedefinde olduğunu belirterek, "Özellikle terör örgütlerine ve İslamfobiye karşı yaptığım siyaset, çok kişiyi rahatsız ediyor. Bu yüzden hakaretlere ve ırkçı saldırılara uğruyorum." ifadesini kullandı.

Önceden de ırkçı mektuplar aldığını aktaran Yüksel, "Bu, bizim için normale döndü, benim burada siyaset yapmamı istemiyorlar. Bu mektupta da olduğu gibi ırkçı çevreler ve Türkiye karşıtları, benim Türkiye'ye dönmemi istiyorlar. Mektupta, 'Ülkene dön, pis domuz" yazılmış, bana ırkçı hakaretlerde bulunmuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişler. Polise ihbarda bulunduk bakalım arkasından ne çıkacak." diye konuştu.

Daha önce Yüksel'i ölümle tehdit eden 19 yaşındaki bir kişi, 26 Mayıs'ta Göteborg Mahkemesi tarafından 5 bin kron cezaya çarptırılmıştı.

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AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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