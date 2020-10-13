İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "(Yukarı Karabağ'da) Her ne kadar ateşkese varılmış olsa bile devam...
13.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 13.10.2020 14:40
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "(Yukarı Karabağ'da) Her ne kadar ateşkese varılmış olsa bile devam eden çatışmalardan derin endişe duyuyoruz.
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: "(Yukarı Karabağ'da) Her ne kadar ateşkese varılmış olsa bile devam eden çatışmalardan derin endişe duyuyoruz. (Tarafları) Bu çatışmaları durdurmaya ve anlaşmaya uymaya davet ediyorum"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya