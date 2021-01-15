İşte Kibariye'nin torunu Aras bebek!
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İşte Kibariye'nin torunu Aras bebek!

15.01.2021 17:49 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:53
İşte Kibariye'nin torunu Aras bebek!

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünyaevine girdi.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, geçtiğimiz sene Bülent Burak ile dünyaevine girdi. Birgül Küçükbalçık 3 ay önce anne oldu.

Bebeğin adını Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, "Aras" koydu.

Torun heyecanı yaşayan şarkıcı Kibariye'nin, o günden beri kızının yanından bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi. İlk kez torun olma heyecanı yaşan Kibariye ve Ali Küçükbalçık Aras bebeğin yüzünü gösterdi. Aras bebeğin dedesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda da yorum aldı.

KESENİN AĞZINI AÇTI

Birgül Küçükbalçık, geçen yıl Ataköy'de bulunan bir mekanda aile bireylerinin katıldığı bir törenle Bülent Burak isimli gençle dünyaevine girmişti.

Çift, Kibariye'nin Bağdat Caddesi'nde bulunan evine yerleşmişti.

Anneanne olan Kibariye, kızı Birgül Küçükbalçık için kesenin ağzını açtı.

Şarkıcı Kibariye kızı Birgül Küçükbalçık'a doğum hediyesi olarak çok istediği bir spor araba hediye etti.

400 bin TL'ye araç satın alarak kızına büyük bir sürpriz yapan Kibariye, 'Torunum ve kızım için helal olsun. Onlara her şeyimi veririm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet

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