İstanbul'da Bir Öğrencinin Dayısı, Tartışma Yaşadığı Öğretmeni Bacağından Vurdu

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla ayağından yaraladı. Veli olay yerinden kaçarken yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖĞRENCİ VELİSİ, ÖĞRETMENİ SİLAHLA YARALADI

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokul'na gelen bir öğrenci velisi, tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz'ı silahla yaraladı. Olay saat saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

BÜYÜK PANİK YAŞAYAN VELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda öğretmen ayağından yaralandı. Öğrenciler büyük panik yaşarken veli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis sevk edildi. İlk Müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"BELİNDEN SİLAHI ÇIKARDI VE VURDU"

Kavgaya şahit olan öğrenciler ise dehşeti yaşadı. Olay anını anlatan bir öğrenci, "İlk önce kavga ettiler, sonra belinden silahı çıkardı ve vurdu" dedi.