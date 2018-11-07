İstanbul'da Bir Öğrencinin Dayısı, Tartışma Yaşadığı Öğretmeni Bacağından Vurdu
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir okulda öğrencinin dayısı, tartıştığı öğretmeni vurdu. Ayağından yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni öğrencilerin gözü önünde silahla ayağından yaraladı. Veli olay yerinden kaçarken yaralanan öğretmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
ÖĞRENCİ VELİSİ, ÖĞRETMENİ SİLAHLA YARALADI
Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokul'na gelen bir öğrenci velisi, tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz'ı silahla yaraladı. Olay saat saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
BÜYÜK PANİK YAŞAYAN VELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayda öğretmen ayağından yaralandı. Öğrenciler büyük panik yaşarken veli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okula ambulans ve polis sevk edildi. İlk Müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
"BELİNDEN SİLAHI ÇIKARDI VE VURDU"
Kavgaya şahit olan öğrenciler ise dehşeti yaşadı. Olay anını anlatan bir öğrenci, "İlk önce kavga ettiler, sonra belinden silahı çıkardı ve vurdu" dedi.
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Kusura bakmayinda tamam korkardik doverlerdi iyimi ettiler ilkokul hocama cocukluk hakkim zehir zikkim olsun.beynime yerlestirdigi o tarifsiz korku beni nerelerde vurdu.toplantidami sunumdami calisirken mi.onun yuzunden bildigimden emin olmadim.her ogretmen bir degil basimin ustunde olanda var .....ego tatmin etmiceksin.alcakgonullu olacaksin.dikdatorluk yapmayacaksin.veliyle konusurken benim bolgem adam ol demiceksin.sabirli degilsen ogretmen olmayacaksin.Cevap Yaz 8 5 Yayından Kaldır
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Sefalet, kardesim malesef durum bu ne disiplin ne saygı ne ahlak kaldı.Bizde durumu idare edip aradakileri kurtarmaya çalışıyoruz.Sonumuz hiç iyi değil...Cevap Yaz 11 1 Yayından KaldırALİ: Kesinlikle6 Yayından Kaldır
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Balık baştan kokarmışCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Cocugu dovcen yoksa mahfolursunCevap Yaz 3 8 Yayından Kaldır