YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Üsküdar'da Denizde Kaybolan Şahıs Aranıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'da dün akşam yüzmek için denize giren bir şahıs gözden kayboldu. Denizde yüzerek gözden kaybolan ve bir daha haber alınamayan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Yapılan arama alışmaları ise dronla havadan görüntülendi.

Olay, dün Üsküdar sahilinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını bırakarak denize girdi. Bir süre yüzdükten sonra denizde kaybolan şahıs için çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sahil güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, denizde kaybolan şahsı arama kurtarma çalışmalarına başladı. Denize yüzmek için giren ve yaklaşık 14 saattir haber alınamayan şahsı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Üsküdar Kurtarma Olay İstanbul 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title