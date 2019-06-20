İstanbul'da sağanak
İstanbul'da etkili olan sağanak sonucu Beykoz'da su baskını meydana geldi.
İstanbul'da etkili olan sağanak sonucu Beykoz'da su baskını meydana geldi.
Anadolu Hisarı Mahallesi Göztepe Sokak'ta aniden bastıran yağış sonucu yaklaşık 2 metre derinliğinde su birikintisi oluştu. Aniden yükselen suyun içinde kalan 34 BAN 52 plakalı minibüste bulunan 4 kişi, araçta mahsur kaldı. Minibüsün üstüne çıkanlar çevredeki vatandaşlar ve polis ekiplerince kurtarıldı.
Minibüs, olay yerine gelen iş makinesiyle suyun içinden çıkarılırken, sokakta biriken su belediye ekiplerince tahliye edildi.
Kaynak: AA
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