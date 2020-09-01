İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Mahrem Yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan Büfe/Ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan aralarında muvazzaf askerlerinde yer aldığı toplamda 76 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik gece saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 30 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

(Muhammet Emin Arslan/İHA)

Kaynak: İHA