Üye Girişi
Haberler

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK Komuta Kademesini Kabul Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesini kabul etti. Tatar, ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılının kutlanacağını hatırlattı. Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin tanınma yolunda atılan adımları desteklediğini ve ileride bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güler ve beraberindeki komuta kademesinin KKTC temasları sürüyor.

Güler ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edildi.

Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu mutluluğu ifade ederek Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılının kutlanacağını hatırlattı.

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulurken Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğunu belirten Tatar, "Yeni siyasetimiz olan eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü aslında 1960 antlaşmaları içerisinde Kıbrıs Türkünün hakkı ve hukukunun tescil edilmesiyle ortaya çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Harekat öncesi Ada'nın, Yunan adası olma noktasına geldiğini anımsatan ve tek taraflı müdahale hakkı ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 1974'te yaptığı üçlü harekatın önemine ve başarısına işaret eden Tatar, tüm şehitleri rahmetle andı, gazilere minnet duygularını iletti.

Kıbrıs Adası'nda barış, huzur ve güvenliğin, TSK'nın buradaki varlığına bağlı olduğunu kaydeden Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin, KKTC'nin tanınma yolunda atılan adımları desteklediğini ve ileride bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın bir parçası olması gerektiğini bildirdi.

Türkiye'nin garantörlüğünün kaldırılması ve Türk askerinin Ada'dan çekilmesini içeren bir antlaşmayı Kıbrıs Türk halkının asla kabul etmeyeceğini ifade eden Tatar, iki devletli siyasetten geri adım atılmayacağını, bunu tüm dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiği Tatar'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve beraberindeki TSK komuta kademesi, daha sonra Dışişleri Bakanlığına geçti.

Güler ve beraberindekiler, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CAN DALTON KİMDİR? Can Dalton hangi çete? Oya Okar Arka Sokaklar'a geri mi dönüyor? Arka Sokaklar'ın Selin Komiser'i diziye dönüyor mu? SAĞLIK BAKANLIĞI Personel alımları başladı mı? #128657 Personel alımı başvuruları ne zaman? Servisler kaldırılacak mı? Servisler neden kaldırılacak, sebebi ne? Servisler yasaklanıyor mu? Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 26 Nisan Cuma Survivor yeni bölüm! Müfredat değişiyor mu? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne demek? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli nedir? Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ne zaman başlayacak? Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihi ne zaman? #127973 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru şartları neler? YEMEKTEYİZ 26 Nisan yarışmacısı Durmuş kimdir? Durmuş Çetin kaç yaşında, nereli? Tavuğa ihracat yasağı mı geldi? Tavuğa neden ihracat yasağı geldi, sebebi ne? Tavuğa neden ihracat yasağı getirildi? İhracat yasağı ile ilgili Ticaret Bakanı ne söyledi? Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) belirtileri ne? KKKA nasıl bulaşır, nasıl önlenir, ne yapılmalı? 26 NİSAN YEMEKTEYİZ CANLI İZLE #128105 Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Samet Akaydın Fenerbahçe'ye mi gelecek? ADANA DEMİRSPOR- GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE Adana Demirspor- Galatasaray maçı canlı (HD) izleme linki!
title