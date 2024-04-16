Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı
Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.
FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.