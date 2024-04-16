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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı

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Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Başsavcı Aksaray Hatay İzmir Konya Operasyon Politika Güncel Haberler

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