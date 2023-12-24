Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınırına gitti
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Irak sınırına gitti. Gece boyunca operasyonları yöneten Bakan Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına hareket etti.
MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) komuta kademesi ile Irak sınır hattına gitti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber sınır hattına gitti. Bakan Yaşar Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor" denildi. (DHA)