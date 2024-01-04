Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK Spor Gücü Komutanlığı Kır Koşusu Takımı'nı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 88'inci Büyük Atatürk Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Komutanlığı Kır Koşusu Takımı'nı kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 88'inci Büyük Atatürk Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olan TSK Spor Gücü Komutanlığı Kır Koşusu Takımı'nı kabul etti. Personelimizi tebrik eden Bakan Yaşar Güler, TSK Spor Gücü'ne başarılar diledi. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı."