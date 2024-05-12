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MSB, TSK personelinin anneleriyle görüntülerini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin anneleriyle görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. TSK personeli, annelerini ziyaret edip çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladı. Bakanlık, kahraman şehitlerin ve gazilerin anneleri başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anneler Günü dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) personelinin anneleriyle görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, TSK personelinin, annelerini ziyaret edip çiçek vererek Anneler Günü'nü kutladığı görüntülere yer verildi.

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli tecrübeleri ile bize rehber olan annelerimizi Anneler Günü'nde ziyaret ettik. Annelerimiz de duygularını bizlerle paylaştı. Bu vesileyle başta kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü bir kez daha kutluyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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