Milli Savunma Bakanı Şanlıurfa'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile kentteki çalışmalara ilişkin bilgi almak üzere Şanlıurfa'ya gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Şanlıurfa'ya gitti.

Bakan Güler, ilk olarak Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Güler, Vali Hasan Şıldak'tan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Güler daha sonra beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçerek inceleme ve denetlemelerde bulundu. Bakan Güler, Ramazan ayının son iftarını da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığındaki askerlerle yaptı.

Askerlere kısa bir konuşma yapan Bakan Yaşar Güler, Irak'ta ve Suriye'de çok kısa zamanda terörün bitirileceğine dair inancını ifade ederek "Artık ülkemizi terör belasından kurtarıp bundan sonra ülkemizin çok daha olumlu şartlarda gelişmesi için, ihtiyaç duyulan ortamı da sizlerle beraber kazandıracağız" dedi.