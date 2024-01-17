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TSK, yaralı dağcıyı kurtardı

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Aksaray Hasan Dağı'na tırmanış yaparken düşen bir dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Yaralı dağcıyı TSK kurtardı

AKSARAY - Aksaray Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan bir dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından kurtarıldı.

Aksaray Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir dağcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Dağı Aksaray TSK Kurtarma 3.Sayfa Yaşam Spor Güncel Haberler

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