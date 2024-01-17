TSK, yaralı dağcıyı kurtardı
Aksaray Hasan Dağı'na tırmanış yaparken düşen bir dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Yaralı dağcıyı TSK kurtardı
AKSARAY - Aksaray Hasan Dağı'na zirve tırmanışı yaparken düşerek yaralanan bir dağcı, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli tarafından kurtarıldı.
Aksaray Hasan Dağı'na zirve tırmanışı sırasında düşerek yaralanan bir dağcı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 135'inci Personel Kurtarma Filo Komutanlığı Personel Kurtarma Timi tarafından kurtarıldı. Yaralanan dağcı hastaneye kaldırıldı.