İstanbul'da adaylar ALES-1 sınavına girdi
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İstanbul'da adaylar ALES-1 sınavına girdi

İstanbul'da adaylar ALES-1 sınavına girdi
Anadolu Ajansı / Kübra Kara - Haberler | Güncel

İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun yapılıyor.

İstanbul'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) alınan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun yapılıyor.

Sabah saatlerinden itibaren maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde okul önünde bekleyen adaylar, kimlik ve sınava giriş belgelerinin kontrolünün ardından sınava alındı.

Zeytinburnu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda sınava giren adaylar, kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına gitti. Bazı adayların ise son dakikada koşarak sınava yetişebildikleri görüldü.

Kavacık'taki Celal Aras Anadolu Lisesi önünde, sınava girmek için yoğunluk oluşturan adaylar, görevlilerin üst aramasından sonra sınav salonlarına kabul edildi.

Görevliler, yaptıkları duyurularda, Kovid-19 temaslısı olanların bu durumu kendilerine bildirmelerini istedi. Söz konusu adaylar, farklı sınıflarda sınava kabul edildi.

Sınav nedeniyle sabah saatlerinden itibaren sokağa çıkan vatandaşlar, Kavacık girişinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı "Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi" kapsamında, ALES/1'e katılacak adaylar ve yanlarında bulunan bir refakatçi sınava giriş belgelerini, sınav görevlileri ise görevlendirme belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara

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