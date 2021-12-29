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İstanbul'da 14 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da 14 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi İstanbul'un Fatih ve Başakşehir'de sahte parfüm imalathanelerine düzenlenen operasyonlarda 14 bin 160 şişe sahte parfüm ele geçirildi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da 14 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ve Başakşehir'de sahte parfüm imalathanelerine düzenlenen operasyonlarda 14 bin 160 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Başakşehir'de bazı adreslerde "merdiven altı" olarak tabir edilen, halk sağlığını tehlikeye düşürecek, sağlıksız ortamlarda parfüm ve sprey imalatı yapıldığını tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucu, söz konusu iki ilçede 4 farklı adrese dün yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 bin 160 şişe sahte parfüm ve parfüm için 2 bin boş şişe ele geçirildi. Olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat işlemleri başlatıldığı aktarıldı.

İstanbul'da 14 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 14 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul'da 14 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

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