İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-86

SALON: CebeciHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Mehmet ŞahinİSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Buckner 21, Buva 16, Klobucar 9, Thompson 18, Uğur Dokuyan 8, Ayberk Olmaz 2, Mert Çevik 6, Toolson 12, Furkan AyçaGAZİANTEP BASKETBOL: Armand 17, Can Uğur Öğüt 3, Carter 27, Miller...

İstanbul Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol: 92-86

SALON: Cebeci

HAKEMLER: Mehmet Keseratar, Osman Sinan İşgüder, Mehmet Şahin

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Buckner 21, Buva 16, Klobucar 9, Thompson 18, Uğur Dokuyan 8, Ayberk Olmaz 2, Mert Çevik 6, Toolson 12, Furkan Ayça

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand 17, Can Uğur Öğüt 3, Carter 27, Miller 17, Murphy 6, Erol Can Çinko 3, Balazic, Freimanis 13, Orhan Haciyeva

1'İNCİ PERİYOT: 23-19

İLK YARI: 47-39

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-51

NORMAL SÜRE: 82-82

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 27'nci hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, uzatma sonucunda Gaziantep Basketbol'u 92-86 mağlup etti. - İstanbul

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