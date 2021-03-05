İsrail polisi Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinliyi Mescid-i Aksa'nın kapılarından geri çevirdi
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İsrail polisi Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinliyi Mescid-i Aksa'nın kapılarından geri çevirdi

05.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:21
İsrail polisi Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinliyi Mescid-i Aksa'nın kapılarından geri çevirdi

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin, "izinleri olmadığı" gerekçesiyle Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen onlarca Filistinlinin, "izinleri olmadığı" gerekçesiyle Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya girişini engelledi.

Sabah saatlerinden itibaren işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir kapılarında yoğun şekilde konuşlanan İsrail polisi, Harem-i Şerif'te cuma namazı kılmak isteyenleri tek tek kimlik kontrolünden geçirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, 90 kişinin "izinleri olmadığı" için Eski Şehir'in kapılarından geri çevrildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu Filistinlilerin otobüslere bindirilerek Batı Şeria çevresindeki İsrail askeri kontrol noktalarına bırakıldığı kaydedildi.

İsrail makamları, Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin Doğu Kudüs'e girişlerine izin vermiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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