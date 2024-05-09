Hangi ilaçları devlet karşılamıyor? SGK tarafından karşılanmayan ilaçlar
Kanser hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kullanılan pek çok ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanmaması, birçok tartışmaya neden oluyor. Anayasa Mahkemesi'nin hasta lehine kararına rağmen, SGK bazı kanser teşhis ve tedavisinde kullanılan ilaçların bedelini karşılamak için hastalardan mahkeme kararı talep ediyor. Bu durum, kanser hastaları için büyük bir zorluk oluşturabilir. Peki hangi ilaçları devlet karşılamıyor?
SGK, genellikle kronik veya yaşamı tehdit eden durumları kapsayan ilaçları karşılar. Ancak kozmetik veya az rahatsızlık veren durumlar için kullanılan ilaçların maliyetini genellikle karşılamaz. Reçeteyle verilen ilaçların maliyeti genellikle hastanın kendisi veya özel sağlık sigortası tarafından karşılanır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaç bedelleri SGK tarafından nasıl karşılanır, endikasyon dışı ilaç başvurusu nasıl yapılır, kanser tedavisinde kullanılan kanser ilaçları ve kanser ilaç fiyatları gibi konular ise sıkça sorulmaktadır.
SGK'NIN ÖDEMEDİĞİ İLAÇLAR
Devlet tarafından karşılanmayan ilaçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bazı nedenlere bağlı olarak karşılanmamaktadır. Elinizde reçeteyle SGK ile anlaşmalı bir eczaneye gittiğinizde, eczacınız ilacınızın devlet tarafından karşılanıp karşılanmadığını size söyleyecektir. Eğer ilacınız karşılanmıyorsa, ilacınızın ücretini cebinizden ödemeniz gerekecektir. İşte bazı ilaçların devlet tarafından karşılanmadığına dair liste:
AFERIN HOT 500/60 MG GRANÜL 10 poşet
ALGO WAX TUP 50 G pomat
AMBREKS 15 MG/5 ML 100 ML pediatrik şurup
AMBREKS 30 MG/5 ML 150 ML şurup
AMBROL 15 MG/5 ML 100 ML pediatrik şurup
AMBROL 30 MG 20 tablet
AMBROL 30 MG/5 ML 150 ML şurup
ANTIBEKSIN 100 ML şurup
ARCALION 200 MG 30 draje
ARTU 100 ML şurup
BATTICON yüzde 7.5 100 ML gargara,
BECOVITALC 30 yumuşak kapsül
BECOZYME 100 ML şurup,
BECOZYMEC FORTE 30 LAK tablet
BENIL 125 ML şurup,
BENYLIN EKSPEKTORAN şurup,
BENYLIN pediatrik şurup,
BENZOLEKS şurup,
BIBORA 50 ML göz banyosu,
BRODIL 150 ML şurup,
BROKSIN 150 ML şurup,
BROMEK 4 MG/5 ML100 ML şurup,
BROMEK 8 MG 50 tablet,
BROMEKSIN 4 MG/5 ML 100 ML şurup,
BROMEKSIN 8 MG 50 tablet,
BUGUMENTOL 40 GR solüsyon
CALCIUM SANDOZ+C 1.000/260 MG 10 effervesan tablet
DECAVIT 30 yumuşak kapsül
EKSOFED 150 ML ekspektoran şurup
EKSOFED 30 MG/5 ML 150 ML şurup,
EKSOFED 60 MG 30 tablet
EKSTO şurup
EUPNASE 150 ML şurup
FENIDIN 125 ML şurup
GRIBEX HOT PEDİATRİK 10 GR 12 poşet
GRIBEX HOTD 6 GR 12 poşet
HYALGAN 20 MG/2 ML 1 kullanıma hazır enjektör
HYDRYLLIN 100 ML şurup
KLORHEX yüzde 0.2 200 ML gargara
KLORHEX yüzde 0.2 30 ML oral sprey
MAXIHOT tek kullanımlık granül 12 poşet
MEGADYN 30 film tablet
MENTOSEPTOL 100 ML gargara
MUKORAL 15 MG/5 ML 100 ML pediatrik şurup,
MUKORAL 15 MG/5 ML 150 ML pediatrik şurup,
MUKORAL 30 MG 20 tablet
MUKORAL 30 MG/5 ML 150 ML şurup
NEOFEDRIN 100 ML şurup
NEOSEDEKS 150 ML şurup
OLEDROHOT 12 EFF granül poşet
OMEKSIN 100 ML şurup
OROHEKS yüzde 0.2 200 ML gargara
OROHEKS yüzde 0.2 30 ML oral sprey
ORTHOVISC 30 MG/2 ML 1 kullanıma hazır enjektör
OSTENIL 20 MG/2 ML 3 kullanıma hazır enjektör
OSTRAM 500 MG 20 effervesan tablet
PECODE 150 ML şurup
PEDILIN 125 ML şurup
PEDRIN 100 ML şurup
PEKTODIN şurup
PEREKS 150 ML şurup
PERMASOL 250 MG 2
PINGEL 75 MG 28 FTB
POLYOD yüzde 7.5 GR 100 ML gargara
PULMOR 30 MG/5 ML 150 ML şurup
PULMOR PED 15 MG/5 ML 150 ML şurup
RADYOCODIN 100 ML şurup
REDOXON 500 MG 10 CIG tablet
REDUCTIL 10 MG 28 KP
REDUCTIL 15 MG 28 KP
RINOGEST 30 MG/5 ML 100 ML şurup,
RINOGEST EKSPEKTORAN 150 ML şurup
RINOGESTSR 120 MG 10 mikropellet kapsül
RINOLAR BUGU 50 ML solüsyon
SEKROL 30 MG 20 tablet
SEKROL 30 MG/5 ML 150 ML şurup
SEKROL 60 MG 20
SEKROL 60 MG 20 EFF tablet
SEKROL PED 15MG/5ML 100 ML şurup
SEKROL PED 15MG/5ML 150 ML şurup
SUDAFED EKSPEKTORAN 150 ML şurup
SUPERHEKS yüzde 0.2 200 ML gargara
SUPERHEKS yüzde 0.2 30 ML oral sprey
SUPRADYN 30 draje
SYNVISC 8MG/ML 2 ML 3 kullanıma hazır enjektör
THERAFLUP 10 GR 10 poşet
TUSEPTIL 100 ML şurup,
TUSILIN 15MG/5ML 150 ML pediatrik şurup,
TUSILIN 30 MG/5 ML 150 ML şurup,
TYLOLHOT 20 GR 12 poşet eff granül
TYLOLHOT D 6 GR 12 poşet eff granül,
TYLOLHOT PED 10 GR 12 poşet
UNICAPT 30 film tablet
VERMIDON HOT 20 GR 12 poşet,
VICKS VAPORUP 38 GR pomad,
VICKS VAPOSYRUP EKSPEKTORAN 120 ML şurup,
VIMINERAL 30 CIG Tablet
VISCOL 8 MG 50 tablet
VITABIOLC FORT 30 draje
VITADYN 30 draje
XENICAL 120 MG 84 kapsül
ZELIUM 10 MG kapsül
ZELIUM 15 MG 28 kapsül
ZINC NUTRIMED 5 MG 20 effervesan tablet
ZINCOC 15/30 MG 30 tablet
ZINCOC 2.5/15 MG/ML 50 ML şurup
ZINCOC 25 MG tablet
ZINCOC 5/30 MG/ML 100 ML şurup,
ZINCOVER 15 MG/5 ML 100 ML pediatrik şurup
CALCIMED D3 20 EFF
ADANT 25 MG/2.5 ML 3 kullanımlık hazır şırınga
Bu ilaçlar, SGK tarafından karşılanmayan ve cebinizden ödemeniz gereken ilaçlar arasında yer almaktadır. Lütfen reçetenizle birlikte eczaneye gittiğinizde eczacınızdan ilacınızın durumunu teyit edin. Yukarıdaki liste zaman içinde değişebilir. Güncel bilgi için mutlaka SGK'nın resmi kaynaklarına başvurulmalıdır.