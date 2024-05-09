Hangi ilaçları devlet karşılamıyor? SGK tarafından karşılanmayan ilaçlar

SGK, genellikle kronik veya yaşamı tehdit eden durumları kapsayan ilaçları karşılar. Ancak kozmetik veya az rahatsızlık veren durumlar için kullanılan ilaçların maliyetini genellikle karşılamaz. Reçeteyle verilen ilaçların maliyeti genellikle hastanın kendisi veya özel sağlık sigortası tarafından karşılanır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaç bedelleri SGK tarafından nasıl karşılanır, endikasyon dışı ilaç başvurusu nasıl yapılır, kanser tedavisinde kullanılan kanser ilaçları ve kanser ilaç fiyatları gibi konular ise sıkça sorulmaktadır.

SGK'NIN ÖDEMEDİĞİ İLAÇLAR

Devlet tarafından karşılanmayan ilaçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bazı nedenlere bağlı olarak karşılanmamaktadır. Elinizde reçeteyle SGK ile anlaşmalı bir eczaneye gittiğinizde, eczacınız ilacınızın devlet tarafından karşılanıp karşılanmadığını size söyleyecektir. Eğer ilacınız karşılanmıyorsa, ilacınızın ücretini cebinizden ödemeniz gerekecektir. İşte bazı ilaçların devlet tarafından karşılanmadığına dair liste:

AFERIN HOT 500/60 MG GRANÜL 10 poşet

ALGO WAX TUP 50 G pomat

AMBREKS 15 MG/5 ML 100 ML pediatrik şurup

AMBREKS 30 MG/5 ML 150 ML şurup

AMBROL 15 MG/5 ML 100 ML pediatrik şurup

AMBROL 30 MG 20 tablet

AMBROL 30 MG/5 ML 150 ML şurup

ANTIBEKSIN 100 ML şurup

ARCALION 200 MG 30 draje

ARTU 100 ML şurup

BATTICON yüzde 7.5 100 ML gargara,

BECOVITALC 30 yumuşak kapsül

BECOZYME 100 ML şurup,

BECOZYMEC FORTE 30 LAK tablet

BENIL 125 ML şurup,

BENYLIN EKSPEKTORAN şurup,

BENYLIN pediatrik şurup,

BENZOLEKS şurup,

BIBORA 50 ML göz banyosu,

BRODIL 150 ML şurup,

BROKSIN 150 ML şurup,

BROMEK 4 MG/5 ML100 ML şurup,

BROMEK 8 MG 50 tablet,

BROMEKSIN 4 MG/5 ML 100 ML şurup,

BROMEKSIN 8 MG 50 tablet,

BUGUMENTOL 40 GR solüsyon

CALCIUM SANDOZ+C 1.000/260 MG 10 effervesan tablet

DECAVIT 30 yumuşak kapsül

EKSOFED 150 ML ekspektoran şurup

EKSOFED 30 MG/5 ML 150 ML şurup,

EKSOFED 60 MG 30 tablet

EKSTO şurup

EUPNASE 150 ML şurup

FENIDIN 125 ML şurup

GRIBEX HOT PEDİATRİK 10 GR 12 poşet

GRIBEX HOTD 6 GR 12 poşet

HYALGAN 20 MG/2 ML 1 kullanıma hazır enjektör

HYDRYLLIN 100 ML şurup

KLORHEX yüzde 0.2 200 ML gargara

KLORHEX yüzde 0.2 30 ML oral sprey

MAXIHOT tek kullanımlık granül 12 poşet

MEGADYN 30 film tablet

MENTOSEPTOL 100 ML gargara

MUKORAL 15 MG/5 ML 100 ML pediatrik şurup,

MUKORAL 15 MG/5 ML 150 ML pediatrik şurup,

MUKORAL 30 MG 20 tablet

MUKORAL 30 MG/5 ML 150 ML şurup

NEOFEDRIN 100 ML şurup

NEOSEDEKS 150 ML şurup

OLEDROHOT 12 EFF granül poşet

OMEKSIN 100 ML şurup

OROHEKS yüzde 0.2 200 ML gargara

OROHEKS yüzde 0.2 30 ML oral sprey

ORTHOVISC 30 MG/2 ML 1 kullanıma hazır enjektör

OSTENIL 20 MG/2 ML 3 kullanıma hazır enjektör

OSTRAM 500 MG 20 effervesan tablet

PECODE 150 ML şurup

PEDILIN 125 ML şurup

PEDRIN 100 ML şurup

PEKTODIN şurup

PEREKS 150 ML şurup

PERMASOL 250 MG 2

PINGEL 75 MG 28 FTB

POLYOD yüzde 7.5 GR 100 ML gargara

PULMOR 30 MG/5 ML 150 ML şurup

PULMOR PED 15 MG/5 ML 150 ML şurup

RADYOCODIN 100 ML şurup

REDOXON 500 MG 10 CIG tablet

REDUCTIL 10 MG 28 KP

REDUCTIL 15 MG 28 KP

RINOGEST 30 MG/5 ML 100 ML şurup,

RINOGEST EKSPEKTORAN 150 ML şurup

RINOGESTSR 120 MG 10 mikropellet kapsül

RINOLAR BUGU 50 ML solüsyon

SEKROL 30 MG 20 tablet

SEKROL 30 MG/5 ML 150 ML şurup

SEKROL 60 MG 20

SEKROL 60 MG 20 EFF tablet

SEKROL PED 15MG/5ML 100 ML şurup

SEKROL PED 15MG/5ML 150 ML şurup

SUDAFED EKSPEKTORAN 150 ML şurup

SUPERHEKS yüzde 0.2 200 ML gargara

SUPERHEKS yüzde 0.2 30 ML oral sprey

SUPRADYN 30 draje

SYNVISC 8MG/ML 2 ML 3 kullanıma hazır enjektör

THERAFLUP 10 GR 10 poşet

TUSEPTIL 100 ML şurup,

TUSILIN 15MG/5ML 150 ML pediatrik şurup,

TUSILIN 30 MG/5 ML 150 ML şurup,

TYLOLHOT 20 GR 12 poşet eff granül

TYLOLHOT D 6 GR 12 poşet eff granül,

TYLOLHOT PED 10 GR 12 poşet

UNICAPT 30 film tablet

VERMIDON HOT 20 GR 12 poşet,

VICKS VAPORUP 38 GR pomad,

VICKS VAPOSYRUP EKSPEKTORAN 120 ML şurup,

VIMINERAL 30 CIG Tablet

VISCOL 8 MG 50 tablet

VITABIOLC FORT 30 draje

VITADYN 30 draje

XENICAL 120 MG 84 kapsül

ZELIUM 10 MG kapsül

ZELIUM 15 MG 28 kapsül

ZINC NUTRIMED 5 MG 20 effervesan tablet

ZINCOC 15/30 MG 30 tablet

ZINCOC 2.5/15 MG/ML 50 ML şurup

ZINCOC 25 MG tablet

ZINCOC 5/30 MG/ML 100 ML şurup,

ZINCOVER 15 MG/5 ML 100 ML pediatrik şurup

CALCIMED D3 20 EFF

ADANT 25 MG/2.5 ML 3 kullanımlık hazır şırınga

Bu ilaçlar, SGK tarafından karşılanmayan ve cebinizden ödemeniz gereken ilaçlar arasında yer almaktadır. Lütfen reçetenizle birlikte eczaneye gittiğinizde eczacınızdan ilacınızın durumunu teyit edin. Yukarıdaki liste zaman içinde değişebilir. Güncel bilgi için mutlaka SGK'nın resmi kaynaklarına başvurulmalıdır.