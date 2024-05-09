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Koç Metalurji Borsa kodu ve hisse fiyatı ne kadar? KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz olacak?

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Koç Metalurji'nin borsa kodu ve hisse fiyatı hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Koç Metalurji'nin ne zaman halka arz olacağı ise yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Koç Metalurji Borsa kodu ve hisse fiyatı ne kadar? KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz olacak?

Yatırımcılar, Koç Metalurji'nin borsa performansını ve halka arz sürecini yakından takip etmeye devam ediyor. Şirketin halka arzıyla ilgili resmi duyurular ve güncel bilgiler, ilgili kaynaklardan yayınlandığı anda yatırımcılarla paylaşılacak.Koç Metalurji Borsa kodu ve hisse fiyatı ne kadar? KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz olacak?

KOÇ METALURJİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Firmanın hisse fiyatı 20,50 TL olarak belirlendi.

Koç Metalurji Borsa kodu ve hisse fiyatı ne kadar? KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz olacak?

KOÇ METALURJİ LOT DAĞITIMI NASIL OLACAK?

2.1 Milyon katılım - 42 Lot (861 TL)

2.5 Milyon katılım - 35 Lot (717 TL)

2.9 Milyon katılım - 31 Lot (635 TL)

3.3 Milyon katılım - 27 Lot (553 TL)

3.7 Milyon katılım - 24 Lot (492 TL)

4.1 Milyon katılım - 22 Lot (451 TL)

4.5 Milyon katılım - 20 Lot (410 TL)

4.9 Milyon katılım - 18 Lot (369 TL)

KOÇ METALURJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

Firmanın henüz talep toplama süreci tamamlanmadı. Süreç tamamlandıktan sonra BİST'te işlem göreceği tarih de açıklanacak.

Koç Metalurji Borsa kodu ve hisse fiyatı ne kadar? KOÇ METALURJİ ne zaman halka arz olacak?

KOÇ METALURJİ NEDİR?

Koç Metalurji, 1993 yılında kurulmuş ve Türkiye'nin demir-çelik sektöründe önde gelen isimlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, operasyonlarını Hatay'ın Payas ve Osmaniye'nin Toprakkale ilçelerindeki modern tesislerde yürütmektedir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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