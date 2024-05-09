LİLA KAĞIT ne zaman işlem görecek? Lila Kağıt kaç lot verdi?

Lila Kağıt Genel Müdürü Alp Öğücü, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 60'lık kısmını yeni yatırımlar ve kapasite artışı için kullanacaklarını söylemişti. Birçok kişinin merakla beklediği Lila Kağıt halka arzı tamamlandı. Lila Kağıt'ın kaç lot dağıtacağı merak ediliyor.

LİLA KAĞIT NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Yatırımcıların merakla beklediği Lila Kağıt halka arzı tamamlandı.

LİLA KAĞIT NE ZAMAN TALEP TOPLADI?

30 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında talep topladı.

LİLA KAĞIT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Lila Kağıt halka arzı için yayınlanan izahnamenin borsa görüşüne göre katılım endeksine uygundur. Bu nedenle Lila Kağıt halka arzı İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygundur.

LİLA KAĞIT NEDİR?

Lila Kağıt, 2006 yılında Türkiye'nin ve dünyanın hızla artan hijyenik temizlik kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla %100 Türk sermayesi ile kurulmuştur.