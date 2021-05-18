İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Antalya ve Burdur'da protesto edildi
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İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Antalya ve Burdur'da protesto edildi

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Antalya ve Burdur'da protesto edildi
Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Antalya ve Burdur'da tepki gösterildi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Antalya ve Burdur'da tepki gösterildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Anadolu Gençlik Derneği (AGD) öncülüğünde oluşturulan konvoy, Külliye Camisi yanında toplandı.

"İşgale Ses Ver" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan vatandaşlar, ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıdı.

Etkinliğe İHH İnsani Yardım Vakfı, Memur Sen Manavgat Temsilciği ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği üyeleri de destek verdi.

Burdur

Burdur Elazığlılar Derneği Başkanı Ahmet Çağla da yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in bebek, çocuk, genç, yaşlı kadın ve erkek demeden Filistinlileri şehit ettiğini belirtti.

Filistinlilerin, yurtlarından, yuvalarından, evlerinden ve barklarından edildiğini anımsatan Çağla, Türkiye haricinde birçok ülkenin bu katliama ve zulme seyirci kaldığına işaret etti.

Çağla, ABD'nin Siyonist İsrail'in arkasında durduğunu öne sürerek, şunları kaydetti:

"Zalim İsrail, kan dökmeye ve uluslararası hukuku çiğnemeye devam ediyor. Avrupa ve Amerika her zamanki gibi bu zulme seyirci kalarak, zalim İsrail'in yanında duruyor. Birçok Müslüman ülkeler de halen zalimin yanında yer alıyor, kınamaktan öteye geçemiyor. Mescid-i Aksa abluka altında iken, Filistin kan gölüne dönmüşken bizlere evimizde rahat uyumak haram olsun. Ey zalim terörist, İsrail siz, mazlum Filistinli kardeşlerimizle savaşmıyorsunuz, siz tüm Müslüman alemiyle, Allah ile savaşıyorsunuz, Allah ile savaşanın yeri cehennemdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahsin Küçükkaraca

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