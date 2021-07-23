İSLAHİYE'DE FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu, ağaçlar devirdi.

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu, ağaçlar devirdi.

İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle birçok ev, okul ve caminin çatıları uçtu. Ağaçlar kökünden devrildi. İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından çatılar ve ağaçlar görevliler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı