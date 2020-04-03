İskenderun'daki TIR faciasında ölü sayısı 6'ya yükseldi (3) TOPRAĞA VERİLDİLERHatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım'ın (52) cenazeleri de Çankaya Mezarlığı'na getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİLERHatay'ın İskenderun ilçesinde, freni boşalan TIR'ın 24 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ali Yıldırım (60), eşi Esmehan Yıldırım (58) ve baldızı Leyla Yıldırım'ın (52) cenazeleri de Çankaya Mezarlığı'na getirildi. Yakınlarının, koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeye uygun olarak saf tuttuğu cenaze namazının ardından cenazeler, yan yana açılan mezarlarda gözyaşları arasında toprağa verildi. Leyla Yıldırım'ın aynı kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan eşi İbrahim Yıldırım'ın ise yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA