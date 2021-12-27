İşkenceye uğradığı iddia edilen köpek için 'hastalık ve ölüm' açıklaması

İlçede önceki gün iki gözü dağlanarak işkence edildiği iddia edilen köpek ile ilgili Alaplı Belediyesi, yazılı açıklama yaptı. Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde tedavi altına alındıktan sonra köpeğin yapılan muayenesinde hastalık nedeniyle gözü ve yüzünde yaralar oluştuğu belirlendi. Köpeğin gözündeki rahatsızlık nedeniyle ortaya çıkan asidin derin yaralara neden olduğunun belirtildiği açıklamada, bu durumun vatandaşlar tarafından işkence olarak algılandığı ifade edildi.