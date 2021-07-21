ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

ISPARTA'da bir işyerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

ISPARTA'da bir işyerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi 3241 sokakta meydana geldi. Oto ekspertiz işi yapılan işyerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Olayı görenler hemen işyeri sahibine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 4 boş kovan bulunurken, işyerinde ve çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye alındı.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı