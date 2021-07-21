ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da bir işyerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

ISPARTA'da bir işyerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Olay gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi 3241 sokakta meydana geldi. Oto ekspertiz işi yapılan işyerine, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi. Olayı görenler hemen işyeri sahibine ve polis ekiplerine haber verdi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 4 boş kovan bulunurken, işyerinde ve çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye alındı.

Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kadir Doğulu Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Diego Balotelli Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ISPARTA'DA İŞYERİNE POMPALI TÜFEKLİ SALDIRI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 15:55:15. #1.14#

title