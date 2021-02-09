İran'ın Türkiye'nin de yer aldığı 12 ülkede casus yazılımla muhalifleri izlediği iddia edildi
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BBC

İran'ın Türkiye'nin de yer aldığı 12 ülkede casus yazılımla muhalifleri izlediği iddia edildi

09.02.2021 05:42 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:49
İran'ın Türkiye'nin de yer aldığı 12 ülkede casus yazılımla muhalifleri izlediği iddia edildi

İsrail siber güvenlik şirketi olan Check Point, İran'ın çeşitli uygulamalara yüklediği casus yazılımlarla İran ve 12 ülkede daha muhalifleri takip ettiğini açıkladı.

ABD-İsrail siber güvenlik şirketi olan Check Point, İran'ın çeşitli uygulamalara yüklediği casus yazılımlarla İran ve 12 ülkede daha muhalifleri takip ettiğini açıkladı.

BBC'nin güvenlik muhabiri Gordon Corera'nın haberine göre İran iki gözetim operasyonu yürüterek yaklaşık bin muhalifi izliyor.

Türkiye, İran, ABD, İngiltere, Pakistan, Afganistan ve Özbekistan'da yaşayan 600 Kürt muhalifin cihazlarına İran devletinin casus yazılımla girmeyi başardığı aktarıldı.

Bu ülkelerde aktif olan ve 2018 yılında ilk defa tespit edilen Domestic Kitten adındaki yazılımla Farsça internet sitelerinde, Telegram kanallarında ve telefon mesajlarında aramalar ve diğer sesler kaydedilebiliyor, cihazın yeri tespit ediliyor, mesajlar okunuyor, video ve fotoğraf gibi görsellere erişiliyor.

Domestic Kitten adındaki yazılım çeşitli uygulamaların içine konularak telefonlara girebiliyor.

Bu uygulamalar arasında restoran, haber, arka plan fotoğrafı, oyun gibi farklı mobil uygulamalar yer alıyor.

Bu yazılımla yedi ülkede 1.200 kişinin hedeflendiği tespit edildi.

Infy ya da Prince Of Persia adını taşıyan casus yazılım ise 12 ülkede evlerdeki ya da işyerlerindeki bilgisayarları hedefliyor.

Check Point şirketinin siber araştırma biriminin başında bulunan Yaniv Balmas, "İran hükümetinin siber operasyonlara önemli kaynak ayırdığı çok açık" dedi.

İran hükümeti iddialara yanıt vermedi.

BBC
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