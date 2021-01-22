Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

22.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:30
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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