Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi
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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi

22.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 22.02.2021 20:06
Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Hükümete bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 2 roketle düzenlenen saldırıda herhangi bir zayiatın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Bağdat'ın merkezinde bulunan korunaklı Yeşil Bölge'de, ABD Büyükelçiliği ve diğer bazı yabancı misyon temsilcilikleri ile hükümet binaları bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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