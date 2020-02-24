İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı
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İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

24.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 24.02.2020 18:52
İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı

'nin Darıca ilçesindeki inşaatta meydana gelen toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altun Sokak'taki bir inşaat alanında dayanma duvarı yapımı sırasında toprak kaydı.

Göçüğü önceden fark eden bir inşaat işçisi, kaçarken yaralandı. Şantiyedekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Darıca Belediyesine bağlı yapı denetim ekipleri, inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Ekipler, dayanma duvarının eksik kalan kısmı tamamlanana kadar inşaatın bitişiğinde yer alan 2 binadaki 4 dairenin tahliye edilmesine karar verdi. Bunun üzerine zabıta ekipleri inşaatın çevresinde güvenlik şeridi oluşturdu.

Vatandaşların Darıca Belediyesi tarafından ilçedeki bir otele yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: İnşaatta meydana gelen toprak kaymasında 1 kişi yaralandı
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