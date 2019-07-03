İnegöllü Türkiye şampiyonuna Başkan Taban'dan tebrik

Başarılı sporcuyu Belediye Başkanı Alper Taban makamında ağırlayarak tebriklerini iletti.

İnegöl'de 6 yıldır koşu sporuyla uğraşan ve bu süre içerisinde elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki milli atlet Yunus Emre Akkuş, 25 Haziran'da katıldığı U23 Türkiye Şampiyonası 3 bin metre engelli koşuda, Türkiye Şampiyonu oldu. Genç atlet, şampiyonluğun yanı sıra 9 dakika 10 saniyelik Avrupa Barajını da 9 dakika 4 saniyeye çekerek büyük bir başarı elde etti.

Belediye Başkanı Alper Taban, elde ettiği bu başarıyla 3 bin metre engelli U23 Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanan ve hedefini 2020 olimpiyatları olarak belirleyen Yunus Emre Akkuş'u bugün makamında kabul etti. İnegöl Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Yunus Emre Akkuş'un antrenörü Mehmet Çetin'in de katıldığı ziyarette, Başkan Taban genç sporcuyu altınla ödüllendirdi.

KIŞ AYLARINDAN BU YANA HAZIRLANIYOR

Ziyaret sırasında konuşan milli atlet Yunus Emre Akkuş, "Kış aylarından bu yana bu barajı geçebilmek için çok çalıştık. Hedefimizi koyduk ve istediğimiz dereceyi de elde ettik. Barajı geçerek Türkiye Şampiyonaları U23 yaş altına katılmaya hak kazandım. Orada da elimizden geleni yapıp en iyi dereceyi alacağız inşallah" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZIN KARŞILIĞINI ALDIK

İnegöl Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Yunus Emre Akkuş'un antrenörü Mehmet Çetin ise "Yunus Emre ile 6 yıldır antrenmanlarımızı yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz. Yunus Emre başladığı günden bu yana İnegöl'de, Bursa'da ve ülke çağında sürekli dereceler yapan bir sporcu. 8-10 defa milli oldu. En önemlisi bu. Çünkü 23 yaş altı Avrupa Barajını geçti. Kış aylarından bu yana biz bunun hazırlıklarını yapıyorduk. Bu anlamda işin kros noktasını kendisinin şuanda ikamet ettiği bölge olan Yeniceköy Mahallesinde dağlarda yapıyordu. Fitness noktasını da sağ olsun İnegöl Spor Lisesi Müdürümüz Orhan Bey salonu bize tahsis ederek destek verdi. Ağırlık çalışmalarımızı orada yaptık. Yoğun bir şekilde çalıştık ve karşılığını da aldık. 25 Haziran'da yapılmış olan olimpik denemede 9 dakika 10 saniye olan Avrupa Barajını 9 dakika 4 saniyeye çekerek kendisi başarılı oldu. Yaşı daha küçük. 23 yaş altı kategoride 20 yaşında bu başarıya erişti. Şuanda hedefimiz İsveç'te 11-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında final koşması. Bu anlamda sağ olsun Başkanımız da bizleri destekliyor. İnşallah orada da başarılı olarak ülkemize ve İnegöl'e güzel bir başarı getirmek istiyoruz" diye konuştu.

GENÇ KARDEŞLERİMİZE BU BAŞARI ÖRNEK OLSUN

Sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek konuşmasına başlayan Alper Taban da "Yunus Emre kardeşimizi ve hocamızı tebrik ediyorum, kutluyorum. U23 kategorisinde 3 bin metre engelli Türkiye Şampiyonasını 1'inci olarak tamamladı. Yunus Emre'yi daha önce evinde de ziyaret etmiştik. Gerçekten gelecek vaat eden, ortaya koyduğu performansla sadece derece olarak bakmıyorum; duruşuyla, ahlakıyla, efendiliğiyle, gayretiyle gelecekte çok daha güzel başarılar elde edeceğini görebiliyorum. Kendisini kutluyorum. Hocamıza teşekkür ediyorum. 9 dakika 10 saniyelik barajı 9 dakika 4 saniyede tamamladı. İnşallah daha güzellerine imza atarsın. Allah gücüne güç, gayretine gayret katsın inşallah. Nice genç kardeşimize de bu başarı örnek olsun. İstenildiği zaman, hedeflendiği zaman, fedakarlıklar ortaya konduğu zaman aslında başarı ortaya çıkmış oluyor. Biz gideceğimiz yeri biliyorsak, varacağımız yere daha çabuk ulaşırız. Yeni başarılarda inşallah yeniden buluşalım" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: Bültenler