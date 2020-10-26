İmalat sanayide kapasite kullanım 0.8 puan yükseldi
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İmalat sanayide kapasite kullanım 0.8 puan yükseldi

26.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.10.2020 10:41
İmalat sanayide kapasite kullanım 0.8 puan yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında aylık bazda 0.8 puan artarak yüzde 75.4 düzeyine yükseldi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ekim ayında aylık bazda 0.8 puan artarak yüzde 75.4 düzeyine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) aynı dönemde 0.6 puan artarak yüzde 74.9 düzeyine yükseldi.

Bu dönemde, tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.4'den 0.7 puan artışla yüzde 72.1 düzeyine, dayanıklı tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.8'den 0.8 puan düşüşle yüzde 73.6 düzeyine,dayanıksız tüketim malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 71.1'den, 0.7 puan artışla yüzde 71.8 düzeyine,

ara malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 76.0'dan 0.9 puan artışla yüzde 76.9 düzeyine,

yatırım malları üretiminde kapasite kullanım oranı yüzde 72.4'ten 0.7 puan artışla yüzde yüzde 73.1 düzeyine yükseldi. (Grafik)


İmalat sanayide kapasite kullanım 0.8 puan yükseldi
İmalat sanayide kapasite kullanım 0.8 puan yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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