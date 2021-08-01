İki adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri filosuna katıldı

Milli Savunma Bakanlığı, iki adet Anka SİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, iki adet Anka SİHA'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İkinci Paket Anka-S İHA Tedarik Projesi kapsamında iki adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Emeği geçenleri kutluyoruz. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı