İBB'den cemevi projesi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Topağacı Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye Topağacı Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Cemevi'ni ziyaret etti.

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamaya göre, Cemevi Derneği Başkanı Erdal Ahi ve yöneticilerle bir araya gelen İmamoğlu'na, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat da eşlik etti. İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada, cemevinin arazi olarak iyi bir yerleşkesi olduğunu söyledi.

Bunun iyi konumlanması ve projelendirilmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, "Şimdi arkadaşlarıma talimat verdim. Malum bir hukuki süreç var, ayrıca 2B'den mülkiyet geçiş süreci var. Bunu takip edeceğiz. Hem İstanbulumuza yakışan hem de buradaki hemşehrilerimizin ibadetlerini en saygın bir şekilde yapabilecekleri bir cemevini nasıl hep birlikte yaparız, onu bir harekete geçireceğiz." dedi.

İstanbul genelinde Alevi yurttaşlara hizmet edecek kalitede cemevleri yapımının da gündemlerinde olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Örnek teşkil edecek birkaç noktada cemevi hazırlama projemiz var. Bunu İstanbul'a hediye etmek istiyoruz, engelleri ortadan kaldırıp. Bir tanesi de burası olabilir. Bu konuda adım atmak istiyoruz." diye konuştu.

Cemevinin bulunduğu mahalleyle ilgili mülkiyet, tapu ve ulaşımla ilgili sorunlarından da haberdar olduğunu belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buna ek olarak güvenlik sorunlarından bahsetti muhtarımız. Bu minvalde de arkadaşlarım bir çalışma yapacaklar. Hem sorunlarını duyacağız hem de çözümleri. Bazı konuların çözümüne gücümüz yetmeyebilir, bizi aşan konular olabilir. Örneğin mülkiyetle ilgili mahkeme süreci... Ama size yoldaşlık yaparız. Yani, orada hep beraber hareket ederiz. Bütün uzmanlarımız bu konuda harekete geçer."

Kaynak: AA