Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli adliyeye getirildi
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Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli adliyeye getirildi

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli adliyeye getirildi Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.B., İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

02.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:15

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli adliyeye getirildi

İSTANBUL - Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdit mesajı gönderilmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli E.B., İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Hrant Dink Vakfı'na yönelik ikinci tehdit mesajı atılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resmen başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kimliği tespit edilen şüpheli E.B., geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli E.B., adliyeye getirildi.

Öte yandan Hrant Dink Vakfı'na yönelik ilk tehdit mesajını gönderen şüpheli H.A., 30 Mayıs günü Konya'da yakalanarak İstanbul'a getirilmiş ve 31 Mayıs'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı atan ikinci şüpheli adliyeye getirildi

Kaynak: İHA

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