Hindistan'daki Arakanlı Müslüman mülteciler, aşı yetersizliği nedeniyle Kovid-19'a karşı tehlike altında
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Hindistan'daki Arakanlı Müslüman mülteciler, aşı yetersizliği nedeniyle Kovid-19'a karşı tehlike altında

Hindistan'daki Arakanlı Müslüman mülteciler, aşı yetersizliği nedeniyle Kovid-19'a karşı tehlike altında
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslüman mülteciler, ülke genelinde yaşanan aşı kıtlığı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı savunmasız kaldı.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de mülteci kamplarında kalan Arakanlı Müslüman mülteciler, ülke genelinde yaşanan aşı kıtlığı nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı savunmasız kaldı.

Hindistan'da mültecilere yönelik aşılama başlamış olsa da bazı kamplarda aşı yetersizliği nedeniyle tek bir mülteciye dahi Kovid-19 aşısı yapılamadı.

Kovid-19 aşısının iki dozuna da ulaşabilenlerin oranının sadece yüzde 7 olduğu belirtilirken, yaklaşık 1,4 milyar nüfusa sahip ülkede aşı kıtlığının kritik seviyelere ulaştığı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkelere, olumsuz şartlarda yaşamak zorunda kalan ve ciddi sağlık sorunlarına sahip olan mültecilerin aşılanmasına öncelik verilmesi çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinden yetkili Sajjad Malik, zorunlu olarak kalabalık gruplar halinde hayatlarını idame ettirmek durumunda kalan mültecilerin, temiz suya ve temel sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntılar yaşadığını vurgularken, söz konusu olumsuz şartların, mültecileri virüse karşı daha savunmasız hale getirdiği konusunda uyardı.

Aşı yetersizliği nedeniyle mültecilere yönelik planlamalar aksadı

Dünya genelinde 160'tan fazla ülke aşı programına mültecileri dahil etse de yaşanan aşı yetersizliği nedeniyle mültecilere yönelik planlamalar bazı ülkelerde askıya alındı.

DSÖ verilerine göre, uygulanan aşıların yüzde 85'i zengin ülkelerde yapılırken, BM'nin aktardığı bilgilere göre, gelişmekte olan ülkelerde yaşayan 26 milyon mülteci aşılanmak için mücadele ediyor.

Bangladeş gibi ülkeler aşılama kampanyası konusundaki umutlarını, düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) bağladı.

COVAX'ın kapsamı şubat ayında Myanmar sınırındaki mülteci kamplarında kalan yaklaşık bir milyon Arakanlı mülteciyi içine alacak şekilde güncellendi ancak şimdiye kadar sadece tahsis edilen aşıların yüzde 1'inden daha azı yapılabildi.

COVAX girişimi, bu yıl sonuna kadar vadettiği 2 milyar doz aşının yüzde 8'inden daha azını teslim edebildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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