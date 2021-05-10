Heniyye, Filistin direnişinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara seyirci kalmayacağını belirtti
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Heniyye, Filistin direnişinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara seyirci kalmayacağını belirtti

Heniyye, Filistin direnişinin Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylara seyirci kalmayacağını belirtti
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyeceğini ifade etti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyeceğini ifade etti.

Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların yansımalarından tamamen İsrail'i sorumlu tuttu.

Hamas lideri, "Direniş, işgal altındaki Kudüs'te yaşanan olaylar karşısında eli kolu bağlı beklemeyecek. Eğer İsrail geri çekilmezse savaşın gidişatını belirleyecek olan direnişin sözüdür." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının İsrail'in Kudüs'teki planlarını uygulamaya koymasını kabul etmeyeceğini vurgulayan Heniyye, sahadaki direnişin devam edeceğini, İsrail'in ve Yahudi yerleşimcilerin hedeflerini gerçekleştirmelerini engellemek için direniş faaliyetlerinin artacağını kaydetti.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısının 305'e yükseldiği açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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