HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününe girdi.

10.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:04
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 190'ıncı gününe girdi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti sürüyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 190 gündür oturma eylemi yapan Bedirhan Çur, 4 yıl önce Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kaybolan oğlu Vahit Çur (16) için oturma eylemine devam ediyor. Bedirhan Çur, gelen çocukların sanki kendilerinin evlatları gelmiş gibi olduğunu belirterek, "Biz evlat nöbetçisiyiz ve nöbetimize sonuna kadar devam edeceğiz. Evladım gelmeyene kadar buradan kalkmam, bir yere gidemem. Vahit, gel oğlum hiç orada durma, orası senin yerin değil. Onlar zaten dağ keçisi, onları bırak gel. 13 çocuk geldi anne ve babasının yanında. Sıcak yataklarında yatıyorlar, sıcak yemeklerini yiyorlar. Annen, baban, kardeşlerin seni bekliyor. Kaç gel orada senin ne kadar arkadaşın varsa gelin, teslim olun bizim devletimize" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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