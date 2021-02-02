Hazine yarın 2 ihale düzenleyecek
02.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 14:14
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın avro cinsi devlet tahvili ile avro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın avro cinsi devlet tahvili ile avro cinsi kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.
Bakanlığın iç borçlanma stratejisi takvimine göre, yarın ilk ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli avro cinsi devlet tahvilinin doğrudan satış yöntemiyle ihracı yapılacak.
İkinci ihalede, 3 yıl (1092 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli avro cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal