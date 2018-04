Hayata İmza Atan Kadınlar' Başarı Öykülerini Anlattı

Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) ve İŞKUR iş birliği ile düzenlenen "Hayata İmza Atan Kadınlar" konulu programda iş kadınları başarı öykülerini anlattı.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonda düzenlenen programın açılış konuşmasını SAMİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Münevver Uğurlu yaptı. Uğurlu konuşmasında, "Samsun İş kadınları, Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerinden oluşan ORKASİFED Federasyonu'na ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'na bağlı gönüllülük esasına göre kurulmuş bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Amaçlarımızın başında kadınların, gençlerimizin eğitimleri, meslek edinmeleri ve aktif iş hayatına atılmaları, sürdürülebilir olmaları, kadın istihdamını arttırmak, kadınları istihdamda tutabilmek, kadın girişimciliğinin desteklenmesi ve kadın girişimcilerin kapasitesinin arttırılması ve rekabetçi koşullarda çalışabilecek kadın girişimci sayısının arttırılabilmesi için kurumlarla birlikte kadın sorunlarına çözüm üretiyoruz" dedi.

"Kendileriyle gurur duyduk"

Vali Osman Kaymak programda yaptığı konuşmasında, "Samsun İş Kadınları Derneği ile İŞKUR'un iş birliği ile düzenlenen 'Hayata İmza Atan Kadınlar' konulu programda aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dernek başkanımız yaptıkları faaliyetleri anlattılar. Kendileriyle gurur duyduk. Samsun'da kadınlarımız kendi geleceklerine sahip çıkıyorlar. Kadın olmanın onuru ve gururu ile hayata katılıyorlar. O anlamda devletin hazırlamış olduğu mevzuatı, imkanları, teşvikleri en iyi şekilde değerlendirdiklerini görmekten ben de ilin valisi olarak büyük mutluluk duydum. Devletimiz kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yapıyor. Yeter ki, kadınımız iş hayatına katılsın, kendini kanıtlasın yeteneklerini ortaya koysun diye devletimiz her türlü eğitimi ve teşviki veriyor. Ben ilin valisi olarak kadınlarla ilgili her türlü programda yanınızda olduğumu belirtmek isterim. Bir birimizi tanıyarak, teşvikleri takip ederek, İŞKUR'la, KOSGEB'le, OKA'yla bir araya gelerek ajansımızın bu konudaki çalışmalarını takip edelim" diye konuştu.

"Samsun potansiyeli çok yüksek bir il ama bunu kullanamıyoruz"

Samsun'un tarımda istenilen seviyede olmadığını vurgulayan Vali Osman Kaymak, " Bafra ve Çarşamba Ovalarımızda katma değeri daha çok arttırarak üretmek varken daha az gelir kar elde ederek piyasaya sunuyoruz. O anlamda çağın gerektirdiği paketleme, üretim, değerlendirme, katma değer konularını çok daha iyi işleyebilirsek inanın Samsun bundan çok daha karlı çıkacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere önerdiği istihdam seferberliğine çok ciddi şekilde Samsunlular katılıyor. Biz artık şunu söylüyoruz: Samsun artık göç veren il değil göç alan il konumuna geldi. Samsun potansiyeli çok yüksek bir il ama bunu kullanamıyoruz. Bu potansiyeli kullanma konusunda birlikte düşüneceğiz. Bunun erkeği kadını yok. Elimizdeki imkanları en iyi şekilde kullanarak bunu gerçekleştireceğiz. Rusya bizim için çok iyi bir pazar ama biz bundan yararlanamıyoruz. O anlamda Büyükşehir Belediye Başkanımız ile başlattığımız Rusya'ya direkt seferler bizi olumlu etkileyecek. Orta Doğu ülkeleri Arabistan, Kuveyt ve Dubai'ye direkt seferler olması için de çalışıyoruz. Şu an otellerimiz çok iyi kapasiteye kavuştu ama tam anlamıyla dolu değil" şeklinde konuştu.

"Çarşamba ve Bafra Ovaları artık bir Çukurova olabilir"

Yayla turizmi konusunda da çok ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Kaymak şunları söyledi: "Geçtiğimiz haftalarda Sayın Kalkınma Bakanımızın başkanlığında bir toplantı yaptık. Sayın Bakanımız tanıtım konusunda kapsamlı çalışmalar yapmamızı, bu konuda destek vereceklerini söylediler. Benim Samsun'a yeni geldiğim zamanlarda şöyle bir tespitim olmuştu: Gerçekten Samsun iyi tanıtılmıyor. Samsun'a gelen turistler Samsun'u transit geçerek çevre illere gidiyorlar. Samsun sahip olduğu potansiyeli daha iyi kullanarak çok daha iyi yerlere gelebilir. Bu anlamda da Samsunlular olarak kadını erkeği ile herkes üzerine düşen görevi yapmalıdır. Birlikte el ele verirsek inanıyorum Samsun bugün sahip olduğu katma değerin çok daha fazlasına sahip olacaktır. Onun için diyoruz ki, üreten Samsun, güçlü Samsun, güçlü Türkiye. Güçlü Türkiye için gerçekten çok üretmemiz lazım. Eğitim almış gençlerimiz, kadın erkek demeden girişimcilik projeleri olsun, diğer kaynaklar olsun bunlar iyi kullanıldığı zaman çok daha iyi sonuçlar alabileceğimize inanıyorum. Sabah Çarşamba ilçemizde fide üretim tesisini gezdim. Fide üretimi yapıyorlar. Şimdiye kadar bizim bütün fidelerimiz Antalya'dan geliyordu. Artık bu üretimi arkadaşlar burada yapacaklar. Bizim kastettiğimiz aslında bu. Çarşamba ve Bafra Ovaları artık bir Çukurova olabilir."

Kaymak'ın konuşmasının ardından Reyhan Pekdiker (Reymer Tekstil Yön. Kur. Bşk.), İlknur Yılmaz (YEDAŞ Planlama Tesis Koordinatörü), Nurten Akkuş (Dünyanın en iyi 10 öğretmeninden biri), Yasemin Oğuzeş (Takı Tasarımcısı) ve Canan Özyurt Kurt (Spor Eğitmeni) isimli kadınlar, başarı öykülerini anlattılar.

'Hayata İmza Atan Kadınlar' konulu programa ayrıca, Vali Osman Kaymak'ın eşi Emine Kaymak,

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Salıpazarı Kaymakamı Hilal Küsmez Günaydın, Garnizon Komutanı Eşi Yüksel Üstün, Emniyet Müdürü Eşi Azize Yavuz, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, girişimci kadınlar ve çok sayıda davetli katıldı. - SAMSUN