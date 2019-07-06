HATAY İskenderun'da Bülent Serttaş coşkusu
İskenderun'da Bülent Serttaş coşkusuHatay'ın İskenderun ilçesinde Kültür ve Turizm Festivali etkinliklerinde sahne alan şarkıcı Bülent Serttaş, izleyenleri coşturdu.
İskenderun'da Bülent Serttaş coşkusu
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kültür ve Turizm Festivali etkinliklerinde sahne alan şarkıcı Bülent Serttaş, izleyenleri coşturdu.
Türk ordusunun Hatay topraklarına İskenderun'dan girişinin 81. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen festival etkinliklerinin ilk gecesinde sahne alan Bülent Serttaş, İskenderunlulara müzik ziyafeti çekti. İskenderunlular Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen konsere büyük ilgi gösterdi. Havai fişeklerin gökyüzünü renklendirdiği gecede yerel şarkıcı Soydan Soydaş'ın ardından sahne alan Serttaş'ın konserinde İskenderunlular gönüllerince eğlendi.
Kaynak: DHA
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