Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı
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Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı

Anadolu Ajansı / Mustafa Özer - Haberler | Güncel

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.

İHH Dörtyol İlçe Temsilcisi Arif Yılmaz, AA muhabirine, Dörtyol ilçesinde başta yetim çocuklar olmak üzere, ihtiyaç sahibi toplam 90 çocuğa bayramlık kıyafet yardımı yaptıklarını belirtti.

Vakıf olarak çocukların mutluluğu için gayret ettiklerini ifade eden Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi 90 çocuğu sevindirdiklerini kaydetti.

Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı
Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı
Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı
Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı
Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı
Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı
Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Özer

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