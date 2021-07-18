Yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kıyafet ve ayakkabı yardımı yapıldı.