Samandağ-Arsuz yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı

Hatay'ın Samandağ- Arsuz ilçelerini birbirine bağlayan çevreyolu heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, dün etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Samandağ-Arsuz çevreyolunda kaya parçaları yola döküldü. Küçük ve büyük kaya parçalarının yola dökülmesi sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için kapatılan yolun, dağ eteklerinin bakımı ve asfaltın temizliği sonrası yeniden ulaşıma açılacağı öğrenildi. - HATAY