Hatay'da 31 kilo esrar ele geçirildi
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Hatay'da 31 kilo esrar ele geçirildi

Hatay'da 31 kilo esrar ele geçirildi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 kilo 56 gram takoz esrar ele geçirildi.

17.06.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:14

Hatay'da 31 kilo esrar ele geçirildi

HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen operasyonda 31 kilo 56 gram takoz esrar ele geçirildi.

Hatay genelinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırıkhan ilçesi Kırıkhan-Reyhanlı yol ayrımı üzerinde durdurulan otomobilde narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada, aracın bagaj ve arka tampon içerisine gizlenmiş 119 pakette 31 kilo 56 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan Suriye uyruklu H.N. ve A.M. gözaltına alındı.

Hatay'da 31 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA

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