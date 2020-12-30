Hamas İsrail'in tramvay ve metro projesini "yeni bir sömürge projesi" olarak tanımladı
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Hamas İsrail'in tramvay ve metro projesini "yeni bir sömürge projesi" olarak tanımladı

30.12.2020 21:13 | Son Güncelleme: 30.12.2020 21:18
Hamas İsrail'in tramvay ve metro projesini

Hamas, İsrail'in tramvay ve metro projesi üzerinden Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri ile İsrail şehirlerini birbirine bağlama planlarının, "yeni bir sömürge projesi" olduğunu belirtti.

Hamas, İsrail'in tramvay ve metro projesi üzerinden Kudüs'teki Yahudi yerleşimleri ile İsrail şehirlerini birbirine bağlama planlarının, "yeni bir sömürge projesi" olduğunu belirtti.

Kudüs'ün güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerini birbirine ve İsrail'in kuzeyindeki şehirlere bağlamayı hedefleyen projenin uygulanmasına yönelik çalışmaların başladığı haberinin ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılmaya çalışılanın, "yeni bir sömürge projesi" olduğu ve İsrail'in siyonist planlarını her alanda dayatma konusundaki ısrarını gözler önüne serdiği aktarılan açıklamada, projenin ayrıca Kudüs şehrini Yahudileştirme ve onu tamamen kontrol altına alma planının tamamlandığı mesajı verdiği kaydedildi.

İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını artırmasının, Arap ülkeleriyle yaptığı normalleşme anlaşmalarının bir sonucu olduğu ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Kudüs şehrinin coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan siyonist projeler ile kimliğini yok etme ve onu Filistin çevresinden ayırma girişimlerinin sefil bir şekilde başarısız olacağı" vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme ve Kudüs'teki yerleşim projelerini durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Kudüs'teki İsrail Belediyesi, pazar günü yaptığı açıklamada, kentin güneyindeki Yahudi yerleşim birimlerini birbirine ve İsrail'in kuzeyindeki şehirlere bağlamayı hedefleyen projenin uygulanmasına yönelik çalışmaların başladığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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