Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
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Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

03.02.2021 16:33 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:56

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini ziyaret etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailelerini ziyaret etti.

Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile terör örgütü PKK mensuplarınca 1995 yılında şehit edilen güvenlik korucusu Sait Demir ile 1993 yılında şehit edilen güvenlik korucusu Mehmet Yılmaz'ın aileleriyle bir araya geldi.

Aile fertleriyle sohbet eden, sıkıntı ve taleplerini dinleyen Akbıyık, çocuklara oyuncak, şehit eşlerine de bayrak ve Kuran-ı Kerim hediye etti

Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, vali yardımcılarının, kaymakamların, kurum amirlerinin ve kendilerinin şehit ve gazi ailelerini düzenli olarak ziyaret ettiklerini söyledi.

Akbıyık'a, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sait Abdullahoğlu ile Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri eşlik etti.

Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret
Vali Akbıyık'tan şehit ailelerine ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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